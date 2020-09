Nieuwe F-35 kan niet tegen onweer, piloten moeten met een grote boog omvliegen

Het staat in een lijvige voortgangsrapportage over de verwerving van de F-35 die het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven en waarover de Leeuwarder Courant bericht .

De fout kwam in april dit jaar aan het licht. Bij vier Joint Strike Fighters bleken leidingen van de brandstoftank te zijn aangetast. Dat is linke soep; het vergroot de kans op een explosie van brandstofdampen aan boord tijdens een blikseminslag.

Techneuten ontdekten dat ook de leidingen van enkele nieuwe Nederlandse F-35’s zijn beschadigd. Daarop is direct een verbod afgekondigd voor vliegen in de buurt van onweer. De kans op een blikseminslag moet sindsdien ‘tot een minimum worden beperkt’.

Piloten moeten met een grote bocht om bekende onweerscellen heen vliegen. De rapportage spreekt van een straal van 25 nautische mijl, dat is ruim 46 kilometer. Vliegtuigen die op de grond staan moeten bij onweer binnen 10 nautische mijl (18,5 kilometer) worden beschermd door een shelter of een bliksemafleider. ‘Nederland heeft dit advies overgenomen’, aldus de rapportage.

Nader onderzoek

De oorzaak van het probleem is onderwerp van nader onderzoek. Dat is in handen van het Joint Program Office dat de bouw van de vliegtuigen in de Verenigde Staten coördineert.

Beperkte vertraging

Nederland heeft 46 F-35’s besteld. Het eerste vliegtuig landde eind 2019 op Vliegbasis Leeuwarden. In Leeuwarden staan er nu vier. De wereldwijde coronacrisis zorgt maar voor een beperkte vertraging bij de uitlevering, zo blijkt. Defensie verwelkomt dit jaar nog drie vliegtuigen, in 2021 acht, in 2022 tien, in 2023 zeven en in 2024 de resterende zes.