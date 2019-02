Maar justitie in Canada zag dat anders. En dat had voor Van Heest desastreuze gevolgen. Len bleek namelijk nooit in het bezit te zijn gekomen van een Canadees paspoort. Zijn moeder Trixie vertelde enkele jaren geleden dat zij en haar man dat destijds simpelweg vergeten waren. Omdat Len nooit de grens over ging, kwam een paspoort aanvragen nooit aan de orde. Len van Heest was nog gewoon Nederlander.



En dus startte justitie vanwege zijn strafblad een procedure om Len terug te sturen naar zijn ‘land van herkomst', Nederland, waar hij de taal niet spreekt, geen mens kent en niets van wist. Bekend was alleen dat er nog verre familie moest zijn van zijn moeder, die in Zwolle geboren is. Na jaren procederen gebeurde het dan in maart 2017: Len werd op het vliegtuig gezet. In Nederland belandde hij meteen bij het al gewaarschuwde Leger des Heils.