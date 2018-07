Nieuwe impressies: exclusieve blik in toekomstig Feyenoordstadion

De allernieuwste impressies van architectenbureau OMA tonen het interieur van de 63.000 plekken tellende voetbaltempel, met volgepakte, hoog oprijzende tribunes. Door ruimhartig gebruik van staal en beton, oogt het complex massief en robuust, als een onneembare vesting. Net zoals nu in de monumentale thuisbasis van Feyenoord, zullen tegenstanders met knikkende knieën het veld opkomen, zo is de gedachte. In juli 2023 moet de bal gaan rollen op de groene grasmat, die het hart van het bouwwerk vormt.