Nieuwe ME-bus onder vuur: veiligheid agenten mogelijk in het geding

De nieuwe ME-bus vertoont zoveel gebreken dat de Amsterdamse politie weigert ermee te rijden. Er zijn twijfels of de aanschaf van dit voertuig, waar 40 miljoen euro mee is gemoeid, een slimme keuze is.

Twijfels over de remmen en over de brandveiligheid bij rellen. Te weinig ruimte om beschermende kleding aan te trekken. En het meest opmerkelijke: als de wagen wordt geschud, gaan de zijramen automatisch open. Het is een greep uit een lijst van klachten van de Amsterdamse politie, die tot ze zijn opgelost de voertuigen in de garage laat staan. Ook in andere regio’s is er kritiek op de bus.

De witte Mercedesbus werd in 2016 gepresenteerd als een flexibeler alternatief voor de blauwe bullebak waarin de Mobiele Eenheid (ME) zich al jaren verplaatst. De politie koos bewust voor een kleinere bus, zodat die met een normaal B-rijbewijs kan worden bestuurd. De aanschaf van de ruim 300 ME-bussen, die in Limburg worden afgemonteerd, kost ruim 40 miljoen euro.

Overgewicht

Maar de keuze voor een kleinere bus leidt tot problemen, blijkt uit interne stukken van de politie. De ME-bus kampt met overgewicht, zeker met negen volledig bepakte ME’ers achterin. Bij een weegtest door de Eenheid Amsterdam bleek de maximale druk op de vooras te worden overschreden. Dat zou bij een burger leiden tot ‘een verbod om verder te rijden met het voertuig’, aldus een politierapport.

Amsterdam heeft een lijst opgesteld van elf verbeterpunten. Het is alleen twijfelachtig of die kunnen worden doorgevoerd, gezien het nu al maximale gewicht van de auto. Daardoor twijfelen sommigen of de keuze voor een lichte bus verstandig is geweest. ,,Het is de vraag of hier een slimme keuze is gemaakt met de besteding van belastinggeld”, zegt bestuurder Albert Springer van politiebond NPB.

De korpsleiding zegt in een reactie dat de bussen voldoen aan alle vereisten. ,,De bussen worden in alle eenheden, behalve Amsterdam, ingezet”, meldt een woordvoerder. De klachten uit Amsterdam worden nog onderzocht. ,,Dit onderzoek is in een afrondende fase.”