Nieuwe spoorboekje NS vandaag ingegaan, dit betekent het voor jou

Grootste verandering is dat er tussen Amersfoort en Utrecht zes intercity's per uur gaan rijden, waardoor mensen meer kans op een zitplaats hebben. Nu rijden er op dat traject elk uur nog vier intercity's. Tussen Dordrecht en Eindhoven gaat vier keer per dag een intercity rijden. Dat is omdat de trein van Den Haag naar Eindhoven niet meer In Dordrecht stopt omdat ze sinds vorig jaar via de snellere hogesnelheidslijn HSL rijden.