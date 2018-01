Nieuwe tekening Van Gogh ontdekt

Toen de tekening werd binnengebracht, moest Meedendorp direct denken aan De Heuvel van Montmartre, een vergelijkbare tekening die in 2001 nog was afgeschreven, onder meer omdat er te weinig vergelijkingsmateriaal was.



,,De twee tekeningen zijn overduidelijk van dezelfde hand en in stijl verwant aan de modeltekeningen die Van Gogh begin 1886 maakte in het Parijse atelier van de kunstenaar Fernand Cormon. Ook de gebruikte tekenmaterialen zijn identiek en de onderwerpen zijn te verbinden met schilderijen die Van Gogh in het voorjaar en in de vroege zomer op Montmartre maakte."



Binnen het getekende oeuvre van Van Gogh zijn dit twee opvallende werken die mooi weergeven hoezeer hij in die periode nog op zoek was naar een eigen stijl, aldus Meedendorp. ,,Ze illustreren een fase in het leerproces van de kunstenaar, die zichzelf in Parijs uiteindelijk opnieuw uitvond, maar hier nog even het traditionele artistieke pad bewandelde."