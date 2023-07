Nieuwe trend na de dood: geen lijkkist, maar op een plank met een doek

Reconstructie Tien dagen nadat Jamel uit de cel komt, steekt hij Antoneta (36) dood: hoe kon het zo mis gaan?

Tien dagen nadat Jamel L. de gevangenis in Scheveningen verlaat, steekt hij bij de Albert Heijn op de Turfmarkt de medewerkster Antoneta (36) dood. Hoe kon het in zo'n korte tijd zo mis gaan met de man die volgens zijn psychologen en de rechter geen bijzondere aandacht nodig had? ,,Er was geen gesprek meer met hem te voeren.” Een reconstructie.