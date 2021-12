Nieuwjaarsduik Scheveningen gaat ook dit jaar niet door

Aan de nieuwjaarsduik op het strand van Scheveningen doen jaarlijks 10.000 mensen mee. ,,De duik is er al sinds 1960, maar na lang beraad hebben we, met pijn in het hart, besloten dit evenement weer niet door te laten gaan”, meldt Alex Schuttert, voorzitter van de Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland. ,,Het is onzeker wat de coronamaatregelen op 1 januari zullen zijn, maar we kunnen niet langer wachten een beslissing te nemen. Het evenement vergt ontzettend veel organisatie en het is in ieders belang daar nu duidelijkheid over te geven.”