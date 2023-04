Nieuwste NS-trein kan 200 per uur en rijdt vandaag voor het eerst: ‘Wordt geen Fyra-debacle’

De nieuwe ICNG (Intercity Nieuwe Generatie) kan 200 kilometer per uur aantikken op de hogesnelheidslijn en 160 kilometer per uur op andere lijnen. Het is de bedoeling dat de huidige intercity’s op de hogesnelheidslijn - die niet harder kunnen dan 160 per uur - het komende jaar stapsgewijs worden vervangen door de nieuwe treinen. Pas als alle treinen zijn vervangen, en de nieuwe intercity's niet meer worden gehinderd door de oude tragere, kunnen ze de maximale snelheid rijden. Het is de bedoeling dat dat eind dit jaar gebeurd is. Reizigers tussen Amsterdam en Rotterdam hebben dan drie minuten tijdwinst.