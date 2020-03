Niksen is moeilijk, voor je het weet zit je een dode tak uit de plant te trekken

Over timing gesproken: nu we voorlopig een lege agenda hebben kunnen we eindelijk niksen!

Maartje Willems: ,,Ja het onderwerp is puur toeval actueel. De publicatiedatum stond al lang vast.’’



Wat is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niksen volgens jou in tijden van corona?

,,De mensen in vitale beroepen hebben nu natuurlijk helemaal geen tijd om te niksen, maar voor diegenen die thuiszitten en niet kunnen werken, kan het wel helpen om af en toe wat meer te niksen. Al zag je in die eerste week nadat de maatregel inging dat mensen dat juist moeilijk vinden. Mensen ruimen op, klussen, werken in de tuin - allesbehalve op de bank zitten en voor zich uit staren.’’