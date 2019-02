NL Alert om hevige stankoverlast vanwege lekkage van stof in Alblasserdam

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar een industrieterrein in Alblasserdam in eerste instantie wegens ‘hevige stankoverlast’. De problemen ontstonden bij een tanktransportbedrijf. De inhoud van één van de tankwagens is mogelijk te warm geworden, waardoor gasvorming ontstond. Het gaat waarschijnlijk om de stof petrolatum. Dit is een versnellingsbakolie.

De brandweer is de tankwagen op dit moment aan het koelen, met een schuimblusbak en een tankautospuit. De brandweer waarschuwt dat mensen tot in de hele regio Utrecht last kunnen hebben van de gasgeur.

NL-Alert

In een deel van Nederland is een NL-Alert uitgedaan voor de stankoverlast. Daarin wordt aangegeven dat het gezondheidsrisico nihil is. ,,De stank kan wel leiden tot misselijkheid en overgeven.” De brandweer zet een waterscherm in. Hierdoor wordt de stank ,,hopelijk verminderd”.

Volledig scherm Een stof ontsnapt uit een tankwagen in Alblasserdam. © Peter Stam

Metingen

Meetploegen brengen de verspreiding van de giftige stof in kaart. Op 400 meter afstand van de tank, wordt de stof in de wind al niet meer gemeten. De stankverspreiding is echter enorm, aldus de brandweer.

Opvanglocatie