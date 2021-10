NL Alert voor zeer grote brand in Didam: ‘De ramen van de showroom knalden eruit’

Kijkers weg proberen te houden

Volgens een woordvoerder is die NL Alert vooral bedoeld om mensen te waarschuwen voor de enorme rooktontwikkeling. Om die reden heeft de brandweer samen met de politie ook geprobeerd de omliggende straten laten ontruimen. Daar stonden drommen mensen die op de brand waren afgekomen. Het inademen van de rook- en brandlucht kan schadelijk zijn voor de gezondheid, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Penetrante lucht Toch trekt de brand veel bekijks en staan nog steeds veel groepen toeschouwers bij de brand te kijken. Grote witte rookwolken trekken vanaf de Paralleleweg richting Wehl. De rook ruikt penetrant en scherp, mogelijk door de lakken die in de showroom en het bedrijf aanwezig zijn. Een adviseur gevaarlijke stoffen is aanwezig om de brandweer te helpen bij de bluswerkzaamheden omdat niet duidelijk is welke stoffen er allemaal aan wezig zijn.

Waterverbindingen over de rails

De treinverbinding Zevenaar-Wehl is op verzoek van de brandweer stilgelegd. De spoorbaan loopt parallel aan de weg waar de zeer grote brand woedt. ,,We hebben waterverbindingen moeten maken over het spoor. We konden dichterbij geen water halen”, weet de woordvoerder. Het pand van het parketbedrijf heeft zeer grote schade opgelopen door de brand. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Het blussen gaat zeker nog tot diep in de nacht duren, weet de brandweerwoordvoerder. Rond 23.00 uur komen nog steeds dikke, witte rookwolken uit de showroom. De brand is nog niet meester.

In de pyjama op straat

Gerda Siebes staat al meer dan twee uur buiten in haar pyjama met daarover een ochtendjas. Ze woont in het huis dat voor de showroom staat die in brand vloog. ,,We zagen dat er iets gaande was in de showroom. Dat er brand was. Op een gegeven moment knalden de ramen van de showroom eruit. We hebben meteen de brandweer gebeld.”