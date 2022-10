NL-Alert voor zeer grote brand in woonboulevard Delft, na vijf uur nog altijd niet onder controle

met videoDe brandweer is zondagmiddag massaal uitgerukt voor een zeer grote brand in de woonboulevard op het Leeuwenstein in Delft. Er is opgeschaald naar het sein ‘zeer grote brand’. De rookwolken die uit de panden komen trekken over Delft, Den Haag en Rijswijk. Er is een NL-Alert rondgestuurd in verband met de brand en naastgelegen winkels zijn ontruimd. Ruim vijf uur na de eerste melding is de brand nog altijd niet onder controle.

De melding van de brand op de woonboulevard kwam rond 16.45 uur binnen bij de brandweer. De brand woedt in een pand van woonwinkel Jysk. Volgens woordvoerder Nick Möller van Jysk merkte het personeel de brand op in het magazijn. ,,Zij hebben meteen de brandweer gebeld. Voor zover ik weet kon iedereen wegkomen en zijn er gelukkig geen gewonden gevallen.”

Terwijl de brand op het Leeuwenstein nog bezig is, is er ook brand uitgebroken op station Delft. In de stationshal is rookontwikkeling te zien en mag tijdelijk niemand de hal betreden.

De woordvoerder houdt de mogelijkheid open dat de brand in een naastgelegen pand is begonnen. ,,Wat er precies is gebeurd weten we nog niet.” Er is flinke rookontwikkeling boven het bedrijventerrein te zien. Vijf minuten na de melding van de brand werd er al opgeschaald naar ‘grote brand’ en niet veel later ook naar ‘zeer grote brand’. Ook werd een zogeheten GRIP 1 afgekondigd. Om bij de brand te komen moest de brandweer een rolluik van het pand doorzagen.

© Regio15

Over slachtoffers zijn vooralsnog geen berichten. De brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om de brand te blussen. Ook controleren brandweerlieden of alle panden leeg zijn. Op de woonboulevard aan de straat Leeuwenstein zijn in totaal zeventien winkels gevestigd. In welke daarvan de brand is ontstaan en waardoor dat kwam, kon de woordvoerder niet zeggen.

Waarschuwing

De brandweer waarschuwt inwoners van Delft voor de brand. ,,Heeft u last van de rook, ga naar binnen en sluit ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit”, zegt een woordvoerder. ,,Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en onderweg. Geef de hulpdiensten de ruimte.” Uit voorzorg is de brandweer ook tot ontruiming van de winkels ernaast overgegaan.

© District8

In verband met de brand is er een NL-Alert verzonden. Er trekt veel rook over Delft, Rijswijk en Den Haag, meldt de brandweer. In de melding wordt opgeroepen om in de omliggende gemeenten ramen en deuren te sluiten. ‘Brand met veel rook op de Schieweg-Deltaweg in Delft. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit’, aldus het NL-Alert-bericht.

De hulpdiensten hebben bewust een groot gebied geselecteerd voor het verzenden van het NL-Alert. ,,Daardoor zullen ook mensen de melding ontvangen die geen of erg weinig last van de rook hebben”, legt de brandweer uit. Het kan ook zijn dat mensen de melding niet hebben ontvangen, maar wel in het gebied zijn. ‘Let vooral op de adviezen van de hulpdiensten en volg deze op indien van toepassing’, aldus de brandweer.

Omleidingen

Veel omwonenden en voorbijgangers moeten omrijden of omlopen vanwege de brand. De politie heeft de omgeving van de woonboulevard groots afgezet. Steeds meer ondernemers melden zich bij het politielint. Er zijn veel zorgen over de bedrijven die zich op het terrein bevinden.

© District8

Vrijwel alle brandweereenheden uit de regio Haaglanden zijn opgeroepen voor de brand. Delegaties van De Lier, Wateringen, Pijnacker Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Loosduinen, Rijswijk, Laak en Honselersdijk werden allemaal opgeroepen voor de melding.

Op beelden is te zien hoe er grote rookwolken uit de panden komen, die van grote afstand op te merken zijn. Ook een politiehelikopter vliegt rond in de omgeving van het bedrijventerrein om de brand in de gaten te houden.

Bewoners van een complex dat pal naast het brandende gebouw ligt hebben tijdelijke opvang aangeboden gekregen. Het was tegen 20.00 uur in de avond nog niet noodzakelijk voor de bewoners om hun huis uit te gaan, maar de hulpdiensten hebben voor wie dat wil dus een opvanglocatie achter de hand.

© District8

© District8

© District8

