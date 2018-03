No Surrenderbaas: OM lekt naar media

Zelfverklaarde helper Joran van der Sloot doodgestoken

16:44 Een man die eerder claimde dat hij Joran van der Sloot hielp bij het laten verdwijnen van de stoffelijke resten van de Amerikaanse Natalee Holloway is doodgestoken. Volgens Amerikaanse politiewoordvoerders is de 32-jarige John Christopher Ludwick overleden aan een steekwond in zijn buik. Die liep hij op toen hij een vrouw probeerde te ontvoeren in Port Charlotte in Florida.