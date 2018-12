Nog één keer terugblikken op al het moois en lelijks

2018 in beeldNynke de Jong: ,,Ik heb in 2018 vooral foto’s gemaakt van het jongetje dat ik hier in mijn armen houd. Maar buiten mijn baby-bubbel gebeurde er natuurlijk van alles in de wereld. Gebeurtenissen waar professionele fotografen hele indrukwekkende foto’s van maakten. Die foto’s hebben we hier voor u op een rijtje gezet, en de redactie vroeg of ik daar de bijschriften bij wilde maken. Het zijn foto’s die u misschien nog niet veel heeft gezien, maar die tezamen het jaar goed weergeven. Om nog één keer terug te blikken op 2018 en al het moois en lelijks dat het jaar heeft gebracht.’’