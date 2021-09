Nog een nazomerse dag voor de boeg: tot wel 26 graden morgen

VideoMet de herfst in zicht is het morgen nog even genieten van een zomers warme dag. Dinsdag kan het tussen de 21 graden worden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Maar helemaal droog blijft het waarschijnlijk niet.

Morgen schijnt de zon geregeld, afgewisseld door velden met sluierbewolking. Het wordt een flink stuk warmer dan vandaag, zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ‘s Ochtends begint het nog fris - de zon is minder krachtig in de laatste week van de zomer - met op sommige plaatsen een minimumtemperatuur van zo'n 8 graden en regionaal kans op mistbanken. Zo'n twee uur na zonsopkomst trekt de mist weg en stijgt het kwik naar 21 tot 23 graden aan zee tot ruim 26 graden in het zuidoosten.

Later neemt vanuit het zuiden de kans op een (onweers)bui toe, maar voor de zomerliefhebbers: dat gebeurt pas in de namiddag. ,,Het grootste deel van de dag morgen is het droog met zon. De buien komen pas in de tweede helft van de middag vanuit het zuiden Nederland binnen en trekken in de avond verder over het land”, aldus Weerplaza.

De temperaturen zijn vrij hoog voor deze tijd van het jaar, want normaal gesproken is het half september zo'n 19 graden. Woensdag wordt het tussen de 20 en 23 graden, donderdag is het met zo'n graad of 20 iets koeler, maar dan zijn de buien wel voorbij en wordt het zonniger.

Volledig scherm Dagjesmensen op het strand van Zandvoort. © ANP

Bekijk hier onze video’s over het weer: