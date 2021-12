Nog een neef van Taghi in beeld als verdachte moord Wiersum

Bizarre vondst in Duitse bunkers: twee Nederland­se mannen opgepakt

De politie heeft een 26-jarige man uit Olst en een 38-jarige man uit Raalte opgepakt na een enorme vuurwerkvondst in Duitsland. In oude Navo-bunkers vond de politie ruim 120.000 kilo aan zware explosieven. Het vuurwerk, dat enkele miljoenen euro’s waard is, was vermoedelijk bestemd voor de Nederlandse particuliere markt.

8 december