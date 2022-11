Nóg een veroordeelde in zaak rond fataal geweld Mallorca gaat in beroep

oproep Draag jij wél een OneLove-band? Stuur jouw selfie in

In Qatar mocht Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk 'm niet dragen maar hier schijnt-ie steeds populairder te worden: de kleurige OneLove-band tegen alle vormen van discriminatie. Voor een artikel zijn we op zoek naar mensen die 'm graag dragen - thuis, op werk, op school, of misschien wel met het complete team op het hockey-, voetbal-, of basketbalveld.

