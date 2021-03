Nog éven volhouden lukt nu eenmaal ook beter als het lente en licht is

‘Slaapte­kort werknemers kost Nederland­se bedrijven 12,4 miljard euro per jaar’

27 maart Morgen gaat de zomertijd in. Dat betekent plots een uurtje korter slapen, terwijl een goede nachtrust de rest van het jaar ook niet vanzelfsprekend is. Slaapgebrek onder werknemers is een onderschatte kostenpost voor bedrijven, zegt slaapexpert Floris Wouterson. Te weinig slaap vermindert de productiviteit, waardoor het Nederlandse bedrijfsleven 12,4 miljard euro per jaar misloopt.