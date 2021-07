Nog geen zicht op een zonnige zomer: vanaf het weekend wisselvallig

Kunnen vakantiegangers die in Nederland blijven nog rekenen op een mooie zomer? Vooralsnog is het twijfelachtig. Vanaf het weekend wordt het wisselvalliger, met buien en later ook lagere temperaturen dan gemiddeld.

,,Op dit moment is het mooi weer", zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Dat blijft het de komende dagen ook nog. ,,Maar vanaf het weekend wordt het wisselvalliger, net zoals we in juni van tijd tot tijd gezien hebben.” Meevaller: het blijft aanvankelijk nog wel warm met temperaturen van 20 tot 25 graden.

Maar rond de laatste dagen van juli en de eerste van augustus daalt het kwik. Ook wordt het weer nog wat wispelturiger. ,,Normaal is het 24 graden, maar we zien dan waardes van hooguit 20 graden, als het tegenzit. Ook is het aan de natte kant. Daarna is het heel lastig aan te geven wat er gebeurt”, zegt Van Bernebeek.

Dat biedt ook hoop: ,,De kans op nog een paar warme dagen dit seizoen is best groot, de zomer duurt nog lang. Hoe het precies gaat, valt niet te zeggen nu, maar de kans op grote hitte zoals we die de afgelopen jaren zagen is niet groot. Je moet nooit nooit zeggen, maar temperaturen van dik boven de 30 graden, dat zien we niet terug in de trends.”

Lagedrukgebied

Dat het wisselvallig wordt, heeft onder meer te maken met een hogedrukgebied dat boven de Azoren ligt. Lagedrukgebieden schuiven daar aan de noordkant langs, en bereiken zo ons, legt Van Bernebeek uit. ,,De vorige jaren lagen er hogedrukgebieden boven Scandinavië, of boven onze omgeving. Toen trokken de lagedrukgebieden heel ver langs Noord-Europa, of langs de Middellandse Zee. Ze konden ons toen vaak niet bereiken. Dat is deze zomer duidelijk anders.”

Aan de temperaturen in de lucht ligt het niet: ,,Er zit genoeg warmte in Europa, eigenlijk al weken. We hebben ook de warmste junimaand sinds het begin van de metingen gehad. Maar veel mensen zullen dat toch niet zo ervaren, omdat het niet heel lang stabiel is geweest.” Als de stroming een paar dagen vol naar het zuiden draait, dan bereikt de warmte Nederland, legt Van Bernebeek uit. ,,Maar dat lijkt voorlopig niet te gaan gebeuren.”

Regen

Hoewel we kunnen rekenen op buien vanaf komend weekend, hoeven we ons geen zorgen te maken over het soort noodweer dat Limburg teisterde tijdens de watersnoodramp. ,,Dat waren eigenlijk niet eens buien, dat was één groot regengebied wat twee, drie dagen boven dezelfde regio heeft gehangen, en daar helemaal uitgeregend is. De buien waarmee we vanaf zaterdag te maken krijgen, zijn meer plaatselijk.”

Dat betekent dat er lokaal wel wat overlast kan zijn, zoals straten die onderlopen, maar ‘dat is heel lokaal, en een uur later ook wel weer weg’. ,,Ik verwacht zeker niet de taferelen van afgelopen week.”

Langere termijn

Over de langere termijn valt nog weinig te zeggen, zegt Van Bernebeek. ,,We kunnen maar een bepaalde tijd vooruit kijken, zeker als de warme en koude lucht heel dicht bij elkaar liggen, wat de komende weken wel vaak gaat gebeuren. Wij liggen rond die scheidingslijn.”

