Nog honderden gebouwen onder de loep na instorten parkeergarage Eindhoven

Waarschijnlijk honderden gebouwen in Nederland moeten nader worden onderzocht op constructiefouten in de vloer. Drie gebouwen zijn al per direct gesloten vanwege twijfels over de veiligheid.

Dat blijkt uit een inventarisatie van deze krant nadat de Erasmus Universiteit in Rotterdam een van haar gebouwen afsloot omdat ze ‘de veiligheid van de vloer niet kan garanderen’. Er is volgens de universiteit geen direct instortingsgevaar. Het gebouw ging op slot omdat er eenzelfde vloerconstructie is gebruikt als in de parkeergarage van Eindhoven Airport, die in mei van dit jaar deels instortte tijdens de bouw. Eind september werd een onderzoeksrapport gepresenteerd waarin stond dat die instorting te wijten was aan een constructiefout in een van de vloeren van de garage.

Vanwege dezelfde twijfels als in Rotterdam werd donderdag ook de opening van een nieuwe basisschool in Hoeven uitgesteld. Een nieuwe topsporthal in Alkmaar werd in september al gesloten, maar is inmiddels voorzien van extra steunpilaren. De gemeente Rotterdam maakte vrijdag bekend dat er bij nog acht gebouwen in de stad nader onderzoek moet worden verricht naar de vloerconstructie. De gemeente wil niet zeggen om welke gebouwen het gaat. Er wordt in ieder geval onderzoek gedaan naar een woontoren in de stad. In Den Haag worden tien panden nader bekeken, zegt een woordvoerder na vragen van deze krant. In Eindhoven twee. Bouwbedrijf BAM, dat de parkeergarage in Eindhoven bouwde, meldt dat het nog 25 gebouwen uit de eigen portefeuille bekijkt.

Volledig scherm Het Polak gebouw van de Erasmus Universiteit dat is gesloten vanwege twijfels aan de veiligheid van de vloeren. © ANP

,,Het probleem wordt nu landelijk geïnventariseerd, wij vermoeden dat er uit die scan enkele honderden gebouwen naar boven zullen komen die nader onderzocht moeten worden. Dus negen gebouwen in Rotterdam past wel in dat beeld”, zegt Bob Gieskens van de Vereniging van Nederlandse Constructeurs (VN Constructeurs). De betreffende constructiemethode wordt vaak toegepast, maar de uitvoering verschilt per gebouw.

De parkeergarage bij Eindhoven Airport stortte in mei in omdat de prefab-vloerplaten niet voldoende hechten aan het er bovenop gestorte beton. De vloer kon daardoor haar eigen gewicht niet dragen. Geholpen door de grote tussenruimtes tussen de steunpilaren en de hoge temperatuur van die dag, ontstonden er scheuren in de vloer van de bovenste verdieping. Die stortte in, waarna meerdere verdiepingen mee gingen.

388 gemeenten

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken droeg op 9 oktober alle 388 gemeenten in Nederland op om na te gaan of ook zij gebouwen hebben waar een dergelijke constructie is gebruikt. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwbouw, maar om alle gebouwen die deze eeuw zijn neergezet. ,,Gemeenten moeten er zelf mee aan de slag, er is geen landelijke inventarisatie”, zegt een woordvoerder van het ministerie. ,,We hebben tot nu toe over drie gebouwen gehoord dat ze zijn gesloten: in Rotterdam, Breda en Alkmaar.”

Die inventarisaties lopen nog, zo melden veel gemeenten aan deze krant. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een hoofdkantoor van een groot bedrijf in Veghel, waar honderden mensen werken. ,,Het is een complexe klus, die veel rekenwerk kost”, zegt Gieskens van VN Constructeurs. ,,Het is soms ook lastig om alle benodigde informatie bij elkaar te krijgen, zeker als het gaat om wat oudere gebouwen. Op een bouwtekening staat bijvoorbeeld niet welke soort beton er is gebruikt.”

Wico Ankersmit van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, waarbij veel gemeentelijke toezichthouders zijn aangesloten, vermoedt dat uiteindelijk ‘enkele tientallen gebouwen’ een probleem zullen blijken. ,,Ik begrijp wel dat zo’n basisschool in Hoeven de boel dicht gooit, want die willen natuurlijk geen enkel risico lopen. Dan is 99 procent zekerheid dat het veilig is, nog niet genoeg.”

Niet preventief ontruimen

Het gaat te ver om alle gebouwen waarbij vermoedt wordt dat er een dergelijke vloerconstructie is gebruikt preventief te ontruimen, stelt hoogleraar betonconstructies Simon Wijte, die ook het onderzoek naar de Eindhovense garage leidde. Hij is al maanden bezig de risico’s van de beton-constructie in kaart te brengen. ,,Er is geen acuut gevaar. We kunnen nooit alles uitsluiten, maar onze inschatting zegt dat het te ver gaat alle constructies te ontruimen.’’ Dat geldt volgens hem ook voor woontorens. ,,Per constructie zijn er zoveel verschillen. Daarom kunnen we ook niet vooraf zeggen: hier is het mis. Van geval tot geval moet een constructeur bekijken of er een risico is.’’ Als dat risico er in, kan het gebruik van het gebouw worden aangepast of de constructie worden versterkt.