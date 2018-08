Nog meer plensbuien en onweer op komst

Deze periode konden we twee landelijke hittegolven noteren en regionaal één hittegolf met een record lengte. ,,De kans op een volgende hittegolf is nihil", zegt Janssen. ,,Zondag krijgen we strandweer, met overal tussen de 25 en 27 graden en aan de kust 24 graden, maar daarna is de pret weer over."

Droogte voorbij

Eindelijk regen, goed nieuws voor de boeren, toch? Janssen: ,,De schade die de maandenlange droogte heeft veroorzaakt, herstelt zich niet in een paar weken. Om de droogte van de afgelopen tijd enigszins te compenseren, moet er de komende tijd minimaal 300 millimeter regen vallen." Op woensdag en donderdag krijgen we overigens weer schitterende dagen. ,,We kunnen rekenen op temperaturen tussen de 25 en 30 graden." Eind volgende week wordt het weer mistroostig. ,,De kans op buien en lagere temperaturen is groot", aldus Janssen. Hupsel en vliegbasis Twenthe sprongen eruit. Janssen: ,,Daar duurde de hittegolf maar liefst 29 dagen." Het oude record van Arcen uit 1994, een hittegolf van 22 dagen, is daarmee ruimschoots verbroken.

Vijftien keer tropisch



Op vliegbasis Twenthe werd in de lange zomerse periode van 29 dagen op 15 dagen een tropische temperatuur gemeten. De hoogste waarde in de reeks van het weerstation in het oosten van ons land is 36,2 graden. In Hupsel, waar de hittegolf ook 29 dagen duurde, kwam het op 13 dagen tot een tropische temperatuur van 30 graden of meer. De hoogste temperatuur van Hupsel is wel een stukje hoger dan die van Twente: 37,0 graden.



De meeste tropische dagen waren de afgelopen periode voor Arcen: 16 stuks. Omdat het gisteren in Arcen niet zomers warm is geworden, komt de lengte van de hittegolf in Arcen op 28 dagen te staan, één dag korter dan in Hupsel en op Vliegbasis Twenthe.