Nog meer zomers weer op komst

Het was wekenlang wisselvallig en ronduit koud voor de tijd van het jaar. Toch slaagt de meimaand er waarschijnlijk in nog één of twee warme dagen (20 graden of meer) binnen te slepen in De Bilt. Maar met juni op de kalender wordt het pas echt flink warm. ,,De aanvoer over het koude water van de Noordzee lijkt eindelijk weg te vallen, waardoor de lucht veel sneller kan opwarmen dan de afgelopen weken het geval was", vertelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Hierin werkt de hoge zonkracht natuurlijk ook mee. Met een noordoostenwind komen we vandaag al uit rond 20 graden en morgen is regionaal 22 of 23 graden mogelijk. Maar vanaf dinsdag wordt het echt zomers.”