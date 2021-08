Nog nooit zo weinig bedrijven failliet als tijdens de coronacrisis: ‘Stop de steun’

20-jarige Nederland­se vrouw overleden na geweldsin­ci­dent in Lissabon

9:23 LISSABON - Een 20-jarige vrouw uit Nederland is zaterdag zo hard geslagen in Lissabon, dat zij een dag later aan de gevolgen daarvan is overleden. Dit zou volgens Portugese media zijn gebeurd door haar 21-jarige vriend, ook een Nederlander. De vrouw komt uit Enschede, meldt De Telegraaf.