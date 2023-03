Nog steeds minder ingecheckt bij openbaar vervoer dan voor corona

Vorig jaar werd er meer ingecheckt in het openbaar vervoer dan het jaar daarvoor, maar nog steeds veel minder dan in 2019, vóór de coronamaatregelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook toen er geen coronamaatregelen meer golden in november 2022, checkten minder mensen in dan in november drie jaar eerder.

Waar er in 2019 in totaal nog 1325 miljoen keer werd ingecheckt in de trein, bus, tram en metro, was dit in 2022 ruim een kwart minder. Wel waren er begin vorig jaar nog coronamaatregelen. In 2021 lag het aantal inchecktransacties met 692 miljoen nog veel lager.

In 2022 werd er in de maand november het vaakst ingecheckt, namelijk bijna 100 miljoen keer. Dit is 18 procent minder dan in november 2019. In beide perioden waren er geen coronamaatregelen.

Dit jaar werd 91 miljoen keer ingecheckt in de eerste januari zonder coronaregels sinds het begin van de pandemie, maar toch is dit een daling van bijna 22 procent ten opzichte van januari 2020, toen er ook geen maatregelen waren. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat mensen in de periodes zonder coronamaatregelen het vaakst incheckten op dinsdagen, terwijl dit met coronaregels op de vrijdag was.

Hoe komt dit?

De dalende incheckcijfers kunnen te maken hebben met een toename van het aantal thuiswerkende mensen. Eerder deze maand bleek nog na reizigersonderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat thuiswerken ‘na’ corona niet is verdwenen. Het is een vast onderdeel gebleven van de werkweek, was de conclusie. ‘Gemiddeld werkten mensen in 2022 1,1 dag per week thuis. Dat is lager dan het jaar ervoor, maar nog altijd meer dan voor corona’, aldus het ministerie.

