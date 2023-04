Nog twee jongeren aangehouden voor bedreiging Zaanse school

update Onrustig begin voetbal­week­end: jongeren belaagd, politie bekogeld, twee aanhoudin­gen en 27 bekeurin­gen

Twee dagen na het geruchtmakende aanstekerincident bij Feyenoord-Ajax is het opnieuw misgegaan bij wedstrijden in het betaald voetbal. Na de wedstrijd tegen FC Utrecht was het vrijdagavond onrustig rondom stadions van FC Groningen en FC Eindhoven. Bij die laatste club werden zelfs jongeren belaagd die op een veldje stonden te voetballen.