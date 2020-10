Nog twee minderjarigen vast voor fatale mishandeling Arnhemmer (73), één jongen naar huis

De twee jongens hebben zich, in tegenstelling tot de andere vijf, zelf gemeld bij de politie. De eerste verdachte deed dit op donderdagavond. De ander volgde op vrijdag. De jongens zitten op dit moment vast en zullen worden gehoord. Eén verdachte die hoorde bij de eerste groep van vijf is inmiddels door het Openbaar Ministerie heengezonden. Hij is geen verdachte meer. Het gaat om een jongen uit Westervoort. Drie verdachten worden vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Van de andere drie wordt dit weekend besloten of ze langer vast moeten blijven zitten en aan de rechter-commissaris worden voorgeleid.

Veel onbekend

De politie laat weten dat er nog veel vragen zijn over de toedracht van de mishandeling van de Arnhemmer. De man werd woensdagavond rond 21.15 in elkaar geslagen en aan zijn lot overgelaten in de Spijkerstraat. Hij raakte onwel en moest daarna worden gereanimeerd. De man, die door buurtbewoners wordt omschreven als aardig en sociaal, overleed enkele uren later in het ziekenhuis.



Er gaan ook veel geruchten rond. De politie zegt deze geluiden te horen en mee te nemen in het onderzoek. Eerder werd al bekend dat er een team van 25 rechercheurs op de zaak is gezet. Deze rechercheurs zijn onderdeel van het zogeheten Team Grootschalig Opsporing (TGO). Dat team wordt doorgaans op zaken gezet die een grote impact op de samenleving hebben.