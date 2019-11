Nomineer en stem op jouw Clubheld: zó werkt het

Clubhelden 2019Deze krant zet zich graag in voor sport en cultuur. Dichtbij, in de regio, geven de sport- en cultuurverenigingen de kans aan groot en klein talent. De inbreng van clubvrijwilligers is hierbij onmisbaar.

VOOR WIE?

Bij elke vereniging in ons land kom je hem of haar tegen: dat superlid zonder wie alles in het honderd zou lopen, de vrijwilliger die vaak onzichtbaar voor velen zijn werk doet, of het nu gaat om het geven van trainingen, het draaien van bardiensten, het wassen van de shirts of het doen van de boekhouding. Deze vrijwilligers willen we in het zonnetje zetten met de verkiezing Clubheld van het Jaar.

In deze special portretteren we alvast een aantal voorbeeldhelden. Kent u zelf zo’n clubheld die enorm veel tijd in de vereniging steekt? Meld hem of haar aan en wie weet wint uw vereniging de hoofdprijs: een feest voor de hele club!

NOMINEREN

Clubhelden kunnen tot 10 november online worden aangemeld. U kunt uw clubheld vanaf nu nomineren.

STEMMEN

Na het nomineren gaan de stembussen open. Van 28 oktober tot en met 2 december kunt u stemmen op de clubheld van uw keuze.

GEMEENTEWINNAARS

Per gemeente wint de vrijwilliger die de meeste stemmen heeft gekregen.

PROVINCIEWINNAARS

Van deze gemeentewinnaars wordt (opnieuw op basis van het aantal stemmen) per provincie een top-3 samengesteld voor sportverenigingen en een top-3 voor cultuurverenigingen. Uit deze lijst wordt één provinciewinnaar gekozen.

LANDELIJKE WINNAAR

Op dinsdag 17 december komen de twaalf provinciewinnaars bij elkaar tijdens de feestelijke prijsuitreiking. Iedere provinciewinnaar krijgt vijf minuten de tijd om de jury ervan te overtuigen waarom hij of zij de landelijke Clubheld van het Jaar moet worden. Uiteindelijk verkiest de jury één van hen tot Clubheld van 2019.

HOOFDPRIJS

De Clubheld van het Jaar wint de hoofdprijs: een feest voor de hele vereniging!

AMBASSADEURS

‘Dankzij hún energie’

Hockeyinternational Robbert Kemperman (29) is ambassadeur sport van de Clubheld van het Jaar-actie: ,,Ik heb veel te maken met vrijwilligers, bij mijn club Kampong en rond wedstrijden en evenementen. Zonder hen zijn verenigingen nergens. De energie die zij in hun club steken, is geweldig. Het verenigingsleven is het mooiste wat er is.’’



Ze weten uit eigen ervaring hoe belangrijk en waardevol vrijwilligers zijn voor het verenigingsleven. Zonder hén waren Robbert Kemperman en Lucas Hamming niet gekomen waar ze nu zijn.

Volledig scherm Lucas Hamming. © ANP Kippa