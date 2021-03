Noodbevel van kracht voor het Malieveld, politie houdt demonstranten tegen

Eerder versperden politiebusjes nog de weg vanaf Den Haag Centraal Station naar het Malieveld. Rond 13.00 uur riep de politie demonstranten die nog onderweg waren naar het Malieveld nog op niet meer te komen. ,,Het maximale aantal deelnemers dat is toegestaan bij de demonstratie op het Malieveld is bereikt. Er is een noodbevel van kracht. Ben je onderweg naar het Malieveld? Kom niet en ga naar huis!”, twitterde de politie.

Afgesloten

Klimaatalarm

In meer dan veertig steden in Nederland, waaronder Den Haag, wordt vandaag ook gedemonstreerd voor een ‘eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid’ onder de noemer Klimaatalarm. Via de website Klimaatmars2021.nl hebben zo’n 30.000 mensen aangegeven online of fysiek mee te doen aan de landelijke demonstratie Klimaatalarm. ‘Veiligheid staat voorop. We houden ons aan de coronamaatregelen en zijn in goed overleg met gemeenten. We vragen iedereen 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen’, aldus de organisatie.