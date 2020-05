Noodkreet uit slachterijen: ‘Is het nog wel veilig om te gaan werken?’

coronavirusBedrijven en werknemers in de slachtsector willen dat het kabinet meer maatregelen neemt om een dreigende besmettingsgolf in slachthuizen in te dammen. Vanavond werd bekend dat bij Vion in Groenlo 147 van de 657 werknemers besmet zijn met corona. Personeel in andere slachthuizen twijfelt of het nog wel veilig is om aan het werk te gaan, en vraagt zich af wie zich bekommert om de vaak kwetsbare arbeidsmigranten.

Dat blijkt uit tal van gesprekken die deze site voerde met direct betrokkenen. Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en vakbond FNV ontbreekt het aan regie vanuit Den Haag. ,,We hebben bijna twee weken terug een oproep gedaan om slachtpersoneel met voorrang te testen. Daar is nooit op gereageerd”, zegt een woordvoerder van het COV.

Nadat in maart en april al grote corona-uitbraken plaatsvonden in het buitenland, zijn nu ook in minstens drie Nederlandse slachthuizen besmettingen vastgesteld. Het slachthuis van Vion in Groenlo is tijdelijk gesloten. Volgens vakbond FNV is het personeel van andere slachthuizen inmiddels erg ongerust. ,,Maar we zien geen minister die verantwoordelijkheid neemt.”

Toezicht

Het toezicht op de slachthuizen is in Den Haag verdeeld over drie ministeries: Landbouw, Volksgezondheid en Sociale Zaken. Voor vragen over specifiek testbeleid voor slachthuizen verwijzen woordvoerders naar de regionale GGD’s.