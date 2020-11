Noodkreet zorg levert al meer dan 5000 extra 'handen’ op, maar steunactie gekaapt

Sinds vrijdagochtend hebben zich al meer dan duizend mensen met een zorgdiploma aangemeld om bij te springen in een overbelast zieken- of verpleeghuis. Daarnaast hebben zich op Extrahandenvoordezorg.nl afgelopen dagen bijna 4700 mensen zonder zorgachtergrond gemeld.



,,Fantastisch dat zoveel mensen bereid zijn bij te springen’’, zegt woordvoerder Arjan Huijsmans van Extra handen voor de zorg, een samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties, diverse branche- en beroepsverenigingen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ,,Sinds vrijdagochtend zien we de aanmeldingen ineens weer binnenstromen.’’

Zo gaat de horeca in Breda honderden medewerkers leveren aan zorginstellingen. Zorgorganisatie Surplus neemt de betaling van de salarissen tijdelijk over. Na een onlinecursus van een week, de Nationale Zorgklas, gaan de barkeepers, koks en serveerders bijvoorbeeld aan de slag als hostess in een woonzorgcentrum of in een thuiszorgteam.

Overleven

De horeca-ondernemers zien de samenwerking als een ‘enorme kans’ om hun personeel niet kwijt te raken nu hun cafés en restaurants gedwongen gesloten zijn. ,,We kunnen eigenlijk niet uitleggen wat dit voor ons betekent’’, zegt Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ,,We helpen onze mensen met tijdelijk werk, we helpen de zorgsector. En we weten dat onze mensen er straks gelijk weer voor ons zijn als we weer open mogen. Voor veel collega's betekent dit wellicht de overleving van deze crisis.’’

Volledig scherm Een van de posters van de campagne #ditismijnzorg van Artsenfederatie KNMG, die vanaf vandaag in 2200 abri's hangt. © KNMG Ouderenzorgorganisatie ActiZ ziet op meer plaatsen in het land vergelijkbare samenwerkingen ontstaan. ,,De zorg en bedrijven die zwaar getroffen worden door de lockdown slaan zo meerdere vliegen in één klap’’, zegt Olfert Koning. ,,Daar zijn we heel blij mee.’’ Hij benadrukt dat de personeelstekorten in de zorg voorlopig nog niet opgelost zijn. ,,Dat probleem is enorm. Alle extra handen blijven meer dan welkom.’’

Gekaapt

Directeur Hans Huizer van de Rotterdamse ouderenzorgorganisatie Laurens deed vrijdag een emotionele oproep om morele steun voor het zorgpersoneel. ,,Waar is het applaus gebleven?’’ vroeg hij zich op deze site af. ,,Tijdens de eerste golf waren de vazen niet aan te slepen. Onze verpleeghuizen werden overladen met fruitmanden, taarten en optredens. Nu is het stil.’’ Met posters in 2200 bushokjes en online start artsenorganisatie KNMG vandaag een publiekscampagne om zorgmedewerkers te steunen.



,,We roepen iedereen op te laten zien dat zij zich aan de maatregelen houden, zoals afstand houden, thuiswerken of een mondkapje dragen’’, verklaart woordvoerder Michel van Baal. ,,Zo houden we corona beheersbaar en de reguliere zorg overeind.’’



Op een campagnewebsite kunnen Nederlanders sinds vanmiddag als steunbetuiging een gepersonaliseerde poster maken, die ze voor het raam kunnen hangen en verspreiden op sociale media. Al voordat de website live ging, was de hashtag #ditismijnzorg op Twitter echter gekaapt door sceptici. ‘Waarom hebben Covid-patiënten voorrang?’ vragen zij zich bijvoorbeeld af. En: ‘Dit is mijn zorg: mijn hele onderneming naar de klote.’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

,,Heel triest’’, concludeert Van Baal. ,,Het tekent de maatschappij waarin we momenteel leven. Waar zorgmedewerkers in maart en april nog applaus kregen, hebben ze nu steeds vaker te maken met intimidatie en agressie. Gelukkig staan de meeste mensen nog altijd achter de zorg. Hopelijk willen ze die steun actief uitdragen, zodat de hashtag #ditismijnzorg een positieve connotatie krijgt.’’

Bekijk al onze video’s over het coronavirus: