Noodverordening voor een week rond huis stikstofminister Van der Wal

Uithuis­plaat­sin­gen onzorgvul­dig: ‘Geen één onderzocht dossier op orde’

Feitenonderzoek dat voorafgaat aan gedwongen uithuisplaatsingen is niet zorgvuldig genoeg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht 45 uithuisplaatsingen, in geen enkele zaak was dat volledig op orde.

27 juni