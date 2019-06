Nooit zwemt Maarten alleen: ‘de ziekte kan ons allemaal treffen’

Naakte vrouw in Zeeuws weiland door misdrijf om het leven gekomen

14:44 De politie gaat ervan uit dat de overleden vrouw, die gisteren bij Westdorpe (Zeeland) naakt in een weiland is gevonden, door een misdrijf om het leven is gebracht. Wat haar identiteit is, is nog onbekend. De politie roept daarvoor de hulp in van het publiek.