‘Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Schiphol’

Dat zei hij vandaag bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de luchthaven. Volgens de topman is het moeilijkste deel van het vorig jaar geopende megaproject al aangelegd en moet het mogelijk zijn het traject te verlengen. Met het doortrekken moet een groot deel van de lokale treinreizigers straks de metro kunnen nemen. Daardoor komt ruimte vrij voor internationale hogesnelheidstreinen op het krappe ondergrondse NS-station van de luchthaven. Een integraal voorstel van onder meer NS, Schiphol, Prorail en Amsterdam ligt al in Den Haag. Daarin zijn nog geen financiële afspraken vastgelegd. Wel wil Schiphol een bijdrage leveren. ,,We willen niet alleen ons handje ophouden, maar ook iets meebrengen. Een soort offer you can’t refuse ’’, aldus Benschop. Ruim een jaar geleden werden de plannen nog op de lange baan geschoven, omdat politiek Den Haag haar bijdrage weigerde te doen.

Overlast

Hoewel Schiphol vorig jaar een recordaantal van 71 miljoen passagiers verwelkomde, kwamen er ook meer klachten dan ooit binnen over geluidsoverlast. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) kreeg in 2018 11.500 meldingen, drie keer meer dan het jaar ervoor.



Op dit moment wordt gesproken met bestuurders en bewoners over de toekomstige groei van de luchthaven, maar volgens Benschop is er nog veel meer nodig om het vertrouwen terug te winnen.



,,Wij zullen maatregelen nemen in het belang van bewoners’', zei hij. ,,Daarmee wil ik muren afbreken en bruggen slaan. Bijvoorbeeld tussen beleving en berekening van geluid, en tussen meten en rekenen. Wij zullen actief hinder beperken en investeren in leefbaarheid, in samenwerking met onze buurgemeenten.’’