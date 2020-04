Noors mysterie na tien jaar opgelost: ‘tentman’ Rafael woont gewoon in Breda

Het mysterie van de ‘tentman’, dat een Noors dorpje al tien jaar bezighield, is opgelost. De gezochte jongen blijkt een in Breda woonachtige Nederlander te zijn. Hij liet in 2010 al zijn spullen achter op een heuvel.

Dat gebeurde in Hønefoss, een klein stadje zestig kilometer boven Oslo. De zaak werd de afgelopen weken behandeld in Åsted Norge, het Noorse Opsporing Verzocht. Tien jaar geleden belden bewoners van het stadje de politie, omdat er midden in de nacht een tent was opgezet in hun straat. De eigenaar was nergens te bekennen en kwam ook niet meer terug.

De politie in Noorwegen hield rekening met een vermissing of misdrijf, maar slaagde er niet in de zaak op te lossen. Diverse spullen in de tent wezen op een Nederlandse link. Daarom werd de hulp van deze website/krant gezocht. Het artikel over de zaak, dat op 28 maart van dit jaar verscheen, leidde uiteindelijk tot de oplossing. ,,Mijn zoon Rafael is tien jaar geleden in Noorwegen geweest”, vertelt vader Rick. ,,Hij wilde survivallen, opgaan in de natuur. Maar toen hij daar was, ontdekte hij dat hij het niks vond en heeft hij de eerste trein terug gepakt. Zonder zijn spullen.”

Kronkels

De bagage van Rafael bestond onder meer uit een tent, een backpack en een fotocamera. ,,En volgens mij had ik hem ook nog een Garmin meegegeven. Dus toen hij terugkwam, was ik wel een beetje verontwaardigd, weet ik nog. Maar hij denkt enigszins in kronkels, dat weet ik ook. Hij zal wel een wolf of een beer zijn tegengekomen en geschrokken zijn, dacht ik.”

De Noren waren erg geïntrigeerd door de locatie en het tijdstip waar de jongen zijn tent opzette - middenin de nacht, binnen de bebouwde kom. ,,Het was de eerste de beste plek die hij tegenkwam. Hij was moe en wilde slapen. Verder zat daar niks achter.”

Volledig scherm Opnames van Åsted Norge. © Sander van Mersbergen

Ayahuasca

Zo groot blijkt het mysterie dus uiteindelijk niet te zijn. Wel gaat er een bijzonder verhaal schuil achter Rafael, vertelt zijn vader. ,,Hij is het contact met de realiteit een beetje kwijtgeraakt. Dat was toen al zo. Na zijn schooltijd is hij in een smartshop gaan werken. Hij is daar gaan experimenteren met paddenstoelen en ayahuasca, geestverruimende planten. De meeste mensen keren weer terug op aarde na gebruik, maar hij is nooit meer teruggekomen.”

Quote Je kunt een gesprek met hem voeren, maar op een gegeven moment komt er alleen nog maar wartaal uit Rick, de vader van Rafeal

Nu woont Rafael op zichzelf, in Breda. ,,Het gaat op zich goed met hem. Je kunt een gesprek met hem voeren, maar op een gegeven moment komt er alleen nog maar wartaal uit. Ik heb geprobeerd hem op te laten nemen, maar dat lukt niet. Er is zoveel bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg, daar is geen ruimte meer voor.”

Hoe dat voelt? ,,Ik ben mijn zoon kwijt, zo is het gewoon. Hij is altijd een goeie jongen geweest, gooide geen ruiten in, had leuke vriendinnetjes, deed geen vlieg kwaad. Maar nu is hij weg. Echt contact hebben we niet meer. Ik hoop nog steeds dat hij terugkomt.”

Sjamaan

Vader Rick speelt met de gedachte om een keer naar Peru te gaan, om daar met zijn zoon een ayahuasca-sjamaan te bezoeken. ,,Hopelijk kan die hem terughalen naar de realiteit. In Nederland kan ayahuasca gevaarlijk zijn, omdat de begeleiding niet goed is. Dat is daar anders.”

In Noorwegen hield de zoektocht naar de jongen de kijkers wekenlang bezig. Åsted Norge is met 600.000 kijkers per week erg populair, en besteedde in vier afleveringen aandacht aan de zaak. Het gezicht van de show is Asbjørn Hansen, een voormalig rechercheur die veel bekendheid verwierf door het oplossen van ingewikkelde moordzaken.