NS: bouw boven stations wegens ruimtegebrek

,,We hebben het over de best bereikbare plekken van de stad, die onbebouwd zijn”, zegt Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed bij NS. ,,Bij stations als Amsterdam Sloterdijk, Utrecht Centraal en Den Haag Centraal is boven de sporen veel ruimte, soms wel twintig voetbalvelden groot. We zien verregaande mogelijkheden om hier woningen, kantoren en publieke ruimte te laten ontstaan. Een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en van de stad.”

De Wilde promoveerde in 2016 op het onderwerp ‘bouwen boven sporen’. Volgens De Wilde zijn er de afgelopen jaren enorme verbeteringen gerealiseerd als het gaat over de ontwikkeling van de stationsgebieden. ,,Het past ook bij de wens van werkgevers om weer naar de stad te trekken. Denk aan het nieuwe hoofdkantoor van VodafoneZiggo, dat net naast Utrecht Centraal opende. Hier is geen parkeerterrein, medewerkers hebben allemaal een NS Businesscard.”

‘Kleine stappen’

Hij wijst erop dat in het buitenland vaak al boven sporen is gebouwd. ,,In New York werd dit ruim honderd jaar geleden al gedaan, waardoor de sporen bij Grand Central Station niet eens meer zichtbaar zijn.” De Wilde gelooft dat als de grote steden nu beslissingen nemen, over vier of vijf jaar de schop al in de grond kan. ,,We kunnen met kleine stappen beginnen. Het hele gebied hoeft niet in één keer vol.”