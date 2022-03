NS-conducteurs blij met einde mondkapje in ov: ‘Reizigers kregen steeds korter lontje’

,,Goedemorgen beste reizigers, we zijn nu op Lelystad Centrum. Vandaag is de laatste dag dat u een mondkapje in de trein hoeft te dragen. Nog één nachtje slapen, laten we het nog even volhouden met elkaar!” Het is dinsdag iets na tienen in de ochtend als Thurstan Saridjo de reizigers in de intercity tussen Groningen en Den Haag CS toespreekt.