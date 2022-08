NS: Eerste effecten staking Zuid-Holland buiten getroffen gebied merkbaar

Volgens de woordvoerder komen treinen uit bijvoorbeeld Hengelo en Enschede die normaal naar Den Haag door zouden rijden nu niet verder dan Utrecht. De planning was eigenlijk dat die door zouden rijden tot in ieder geval Gouda. Die treinen moeten echter ergens geparkeerd worden, maar in Den Haag staat het al helemaal vol met treinen, zegt ze. ,,Daarom nemen collega’s al eerder het besluit dan maar tot Utrecht te rijden, waar ze de treinen nog wel kwijt kunnen. Dan mis je dus dat laatste stukje. Er beginnen nu dus sporadisch treinen uit te vallen.”

Ook de trajecten tussen Utrecht en Amersfoort Schothorst en tussen Utrecht en Schiphol zijn getroffen. ,,De stakingsbereidheid is hoog. Normaal zouden die treinen worden gereden door collega’s die nu aan het staken zijn. Daardoor vallen die treinen uit”, zegt de woordvoerder. De regio west, zoals de NS het gebied noemt waar nu wordt gestaakt, speelt een belangrijke rol in de dienstregeling, aldus de woordvoerder. ,,Die regio is heel erg verweven met de rest van Nederland, dus wat daar gebeurt is voelbaar in het hele land.”

Stakingsgebied

De gevolgen die nu zichtbaar worden, gaan de rest van de dag aanhouden, is de verwachting. De NS verwacht niet dat de problemen die nu ontstaan ervoor gaan zorgen dat het treinverkeer in heel Nederland plat komt te liggen. Reizigers buiten het stakingsgebied krijgen het advies de reisplanner nauwlettend in de gaten te houden, rekening te houden met extra overstappen, een langere reistijd en treinen die uit kunnen vallen. Reizigers binnen het gebied wordt geadviseerd een alternatief te zoeken of de reis uit te stellen.

Zoals verwacht is de actiebereidheid onder NS-personeel groot: ver boven de negentig procent, zeggen woordvoerder van vakbonden CNV en FNV. ,,Dat is echt ongelofelijk. Maar we schrikken er ook van. Het betekent dat er echt iets bij de NS aan de hand is”, aldus een woordvoerder van het CNV.

Door de staking rijden er in het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland vrijwel geen treinen, kondigde de NS eerder aan. Intussen is het op de door de staking getroffen stations is het rustig, zegt een woordvoerder van de NS. Dat het rustig is op de stations Leidschendam, Dordrecht, Leiden, Den Haag en Rotterdam, waar NS-medewerkers vandaag het werk hebben neergelegd, betekent volgens de zegsvrouw dat reizigers goed op de hoogte zijn dat er wordt gestaakt.

Zo lopen op station Rotterdam CS lopen bijna geen mensen. De medewerkers van de winkels op het station rekenen niet op veel klandizie. Tussen de zestig en zeventig passagiers zijn kort na 07.00 uur uitgestapt uit een trein die uit Roosendaal kwam en Amsterdam als eindbestemming had. Het treinpersoneel uit Roosendaal zou in de Maasstad worden afgelost door Rotterdams personeel, maar dat staakt en dus kan die trein niet verder. Hoe de reizigers hun reis moeten vervolgen is niet bekend.

Reisplanner kleurt rood

Op de website van de NS kleurt het vanochtend rood door de vele treinen die niet rijden als gevolg van de staking. Zo rijden er geen treinen tussen Utrecht en Leiden. Ook kleurt het rood op de trajecten tussen Utrecht en Den Haag, Utrecht en Rotterdam, Leiden en Rotterdam, Amsterdam en Breda en Den Haag en Dordrecht. Tussen Kruiningen en Goes rijden er geen treinen door koperdiefstal.

Treinen van de overige vervoerders - waaronder R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, en tussen Dordrecht en Geldermalsen - rijden wel, maar de NS kan bijvoorbeeld geen bussen inzetten. Vakbond FNV legt uit dat vervangend vervoer niet mag. ,,Dat is besmet werk’’, zegt FNV-bestuurder Roos Rahimi. Dit weekeinde rekent de NS erop weer volgens de normale dienstregeling te kunnen rijden.

Niet drukker op de wegen

Intussen is het deze vrijdagochtend niet drukker op de wegen in Zuid-Holland door de treinstaking in die regio. De ANWB zegt niet meer verkeer te zien. ,,Het is altijd rustig op vrijdagochtend en dat is nu niet anders”, zegt een woordvoerder. De ANWB verwacht wel meer drukte tegen de middag, omdat dat de tijd is dat mensen doorgaans op pad gaan voor bijvoorbeeld een dagje uit, een evenement of een bezoek aan een bouwmarkt.

De vakbonden FNV, CNV en VVMC staken voor de tweede keer deze week wegens de stukgelopen cao-onderhandelingen met de NS. Maandag gaan de acties verder in de regio noordwest. Op 30 augustus staakt personeel in het midden van het land en op 31 augustus in het oosten en zuiden van Nederland.

