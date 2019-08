NS krijgt honderden claims van nabestaanden voor transporten in de oorlog

Scheringa ‘schrikt zich hoedje’ na instorten dak AZ

19:19 Dirk Scheringa is zich ‘een hoedje geschrokken’ van het instorten van een deel van het dak van het AZ-stadion. De oud-voorzitter van de club tast nog in het duister over de oorzaak van het incident. Hij benadrukt dat het nu zaak is om goed te kijken wat er mis is gegaan.