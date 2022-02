NS schrapt dit weekend meer treinen vanwege uitval personeel

Joost verloor zijn broer in Nederlands-In­dië: ‘Mijn moeder is van verdriet gestorven’

Het gemis blíjft, hoe goed de tijd ook zijn best doet herinneringen met vergetelheid te bedekken. Joost Slabbekoorn zal nooit vergeten hoe zijn broer Kees in 1949 op 21-jarige leeftijd in Nederlands-Indië sneuvelde. En hoe zijn ouders die klap eigenlijk nooit meer te boven kwamen. ,,Ik zal dit verhaal blijven vertellen, tot ik niet meer kan.’’

