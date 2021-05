NS sluit tijdelijk 28 geldautomaten op stations na plofkraak

,,Hiermee willen we voorkomen dat ook andere stations doelwit worden van een plofkraak. Het besluit is in gezamenlijkheid met GWK Travelex genomen, de eigenaar van de automaten’’, aldus de NS.



,,We zijn enorm geschrokken van wat er in Apeldoorn is gebeurd’’, stelt Anneke de Vries, binnen de raad van bestuur van NS verantwoordelijk voor stations.



De meeste geldautomaten die sluiten zitten aan de buitenkant van de stationsgebouwen. Een enkele zit op een andere plek waar het moeilijker is toezicht te houden. Op veel stations blijft het voor reizigers mogelijk een automaat binnen het stationsgebouw te gebruiken. NS en GWK Travelex bekijkt voor elke automaat wanneer en of het weer mogelijk is die te openen.

Een plofkraak bij een pinautomaat bij het stationsgebouw in Apeldoorn veroorzaakte in de nacht van zondag op maandag een ravage. Er ontstond een groot gat in het gebouw. In de wijde omtrek lagen brokstukken.

Omwonenden dachten aan een aanslag bij de plofkraak in Apeldoorn: