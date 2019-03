NS: softwarefout IC Direct eindelijk opgelost, direct minder strandingen

De bug dook vorig najaar op na een door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verordonneerde veiligheidsupdate in de software van de IC Direct locomotieven. Sindsdien vielen wekelijks circa tien IC Directs zomaar stil tussen Amsterdam en Breda. Een reset vergde minimaal een kwartier, maar regelmatig moest een hele IC Direct weggesleept worden. Gevolg: een cascade aan vertragingen, waardoor de prestaties van de snelle lijn daalden tot twee procent onder de wettelijke minimumnorm van 82,1 procent. Maar het softwareprobleem is nu eindelijk opgelost, claimt NS. Nadat een eerdere herstelupdate begin december geen soelaas bood, hebben technici van de spoorwegen en fabrikant Bombardier de oorzaak nu wel achterhaald. Dankzij intensieve samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn alle 54 IC Direct-locomotieven versneld van een software-update voorzien.

NS opgelucht

De effecten zijn meteen merkbaar. De betrouwbaarheid van de IC Direct is afgelopen weken met 4 procent gestegen tot boven de 84 procent. NS-directielid Marjan Rintel, verantwoordelijk voor de IC Direct, reageert verheugd en opgelucht. Ze wijst er op dat het aantal reizigers op de snelle route vorig jaar met 25 procent groeide. ,,De HSL is de snelst groeiende spoorverbinding van Nederland en zeer belangrijk voor onze reizigers binnen Nederland en internationaal.”



Honderd procent verholpen zijn de problemen nog niet. De locomotieven van de IC Brussel zijn nog niet aangepast. Om de nieuwe software in België toegelaten te krijgen is meer tijd nodig. Vanwege de softwarefout besloot NS eind januari 7.000 reizigers met een IC Direct abonnement eenmalig te compenseren met 100 euro. De tussen Amsterdam en Rotterdam geldende toeslag van 1,40 euro werd bovendien niet verhoogd naar 1,60 euro.



Verder lezen na foto