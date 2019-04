NS spreekt afschuw uit over ‘ongepaste’ campagne ProRail

‘Je kat luistert wel degelijk naar zijn naam’

14:15 Echte kattenliefhebbers roepen het al langer, maar nu is het bewezen: je poes luistert wél naar zijn naam. Dat blijkt uit een Japans onderzoek dat gepubliceerd is in het vakblad Scientific Reports. ,,Over katten wordt gezegd dat ze moeilijk leren, maar dit bewijst het tegendeel.’’