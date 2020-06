NS start weer op: ‘Als het spoor lang niet wordt bereden, dreigt roestvorming’

Terwijl Nederland zich maandagochtend opmaakte voor een stralende Tweede Pinksterdag, was het op het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) in Utrecht al om half negen spitsuur. In de ‘verkeerstoren van het Nederlandse spoor’ vergaderden de verantwoordelijken van ProRail met experts van onder meer NS, uiteraard op 1,5 meter afstand. Ook was er een videoverbinding met de ProRail- en NS-directie.



De centrale vraag: kunnen de treinen dinsdag definitief volgens het normale spoorboekje rijden? ,,Tijdens het overleg doen we de allerlaatste checks”, vertelt Marcel Snijders, als Officier van Dienst - zeg maar bedrijfsleider van het spoor’, - bereidde hij de hervatting afgelopen weken voor. ,,Is het spoor er klaar voor, zijn er nog specifieke risico’s? Heeft NS inderdaad voldoende materieel beschikbaar? Is er genoeg personeel om de dienstregeling vlekkeloos te laten verlopen?”