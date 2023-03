NS waarschuwt honderdduizenden klanten over mogelijk lekken van persoonsgegevens

Turkije Zes weken nadat ze bij aardbeving onder puin terecht­kwam, mocht Malak eindelijk terug naar Nederland

Als één van de laatsten is Malak Alhayel (19) met haar vader Basem teruggekeerd naar Nederland na de enorme aardbeving in Turkije. Malaks Nederlandse identiteitskaart was door de aardbeving zoekgeraakt, waarna de Turkse autoriteiten haar verboden op het vliegtuig te stappen.