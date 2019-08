NS wil reclame op schermpjes in de trein

Duizenden schermpjes

Hoeveel geld NS in het laatje denkt te krijgen, wil NS niet zeggen. Er hangen duizenden schermpjes in de intercity’s die dagelijks worden gezien door honderdduizenden mensen. ,,We doen alles om de prijs van een treinkaartje beheersbaar te houden’’, zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze. De reclame kan daaraan bijdragen. Volgens hem is het niet nieuw dat er reclame in het ov is te zien. ,,Als je in Amsterdam een bus of tram pakt, zie je het ook. De informatievoorziening over de treinreis blijft het voornaamste. Maar als je in een intercity zit met 20 minuten tussen de stations, dan kijk je niet heel de tijd naar de infoborden. Dan kijk je als je bent ingestapt en je kijkt als je er bijna bent.’’ De reclames in de trein krijgen geen geluid.