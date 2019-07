NS wil spoor Utrecht CS en A’dam bebouwen en met opbrengst stations opknappen

Het dit voorjaar geopperde idee om bouwen boven het spoor te verkennen, krijgt serieuze vorm. Woensdag sluiten de gemeente Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en NS een intentieovereenkomst om te onderzoeken of het spoor boven Utrecht Centraal bebouwd kan worden met woningen en kantoren. Dat doen ze in aanwezigheid van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken). Volgens NS bieden de rails boven en bij Utrecht Centraal liefst 91.000 vierkante meter potentiële bouwgrond. Dat is evenveel als 15 tot 18 voetbalvelden. Ook het terrein Moreelse Tuinen, direct naast het spoor bij Utrecht CS, biedt veel ruimte.



Donderdag ondertekenen NS en ProRail in Amsterdam een soortgelijk convenant met de gemeente en met de Vervoersregio Amsterdam. Doel is hier om kantoren en woningen boven het spoor bij station Sloterdijk te realiseren. Naast Utrecht en Amsterdam Sloterdijk kijkt NS nadrukkelijk of de sporen bij Den Haag Centraal kunnen worden bebouwd. Ook hier zijn voetbalvelden aan grond beschikbaar.

Sloterdijk moet opgeknapt

Het geld dat NS, ProRail en gemeente met de woningbouw verdienen, willen partijen aanwenden om stations en stationsgebieden in bovengenoemde steden verder te moderniseren. Zo moet Amsterdam Sloterdijk dringend opgeknapt worden. Waar de meeste grote treinstations afgelopen decennium totaal vernieuwd zijn, is het uit 1983 stammende Sloterdijk zwaar verouderd. Naar verwachting zal het aantal reizigers bovendien fors toenemen nu Amsterdam er in het nabijgelegen havengebied 40.000 tot 70.000 woningen wil neerzetten.



NS spreekt van een unieke constructie, waardoor het niet langer puur afhankelijk is van het kabinet voor financiering, meer specifiek het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ,,Door boven de sporen van Amsterdam Sloterdijk te bouwen, kun je niet alleen een mooie stadswijk bouwen, maar een deel van de opbrengsten kan ook voor de vernieuwing van het station worden gebruikt,” vertelt woordvoerder Erik Kroeze. Bouwen boven de sporen, is bouwen op de best bereikbare plek, stelt hij. ,,Voor die woningen en kantoren heb je geen nieuwe OV-verbindingen nodig en los je gelijk een bereikbaarheidsprobleem op.”

Volledig scherm Station Amsterdam Sloterdijk heeft dringend een facelift nodig © anp

Bebouwing in veel Europese steden normaal

De spoorwegen verwierven in 1995 - railbeheer en NS werden toen gesplitst - het exclusieve recht om boven het spoor te bouwen. Lange tijd was die mogelijkheid weinig waard, bouwen boven stations is duur en daardoor onrendabel. Met de alsmaar stijgende huizenprijzen is dat veranderd, zeker in de stadscentra van A'dam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.



In een stad als Utrecht doorklieft het spoor bovendien de binnenstad. Bouwen kan die barrière wegnemen, meent het stadsbestuur. In veel andere Europese steden, zoals Londen en Parijs, is bebouwing boven het spoor compleet normaal.



Als NS inderdaad gaat bouwen, moet ProRail daar als mede-eigenaar van de stations en het spoor een vergunning voor afgeven. De spoorbeheerder stelt zich als ondertekenaar van bovengenoemde overeenkomsten constructief op. Tegelijk waarschuwt ProRail voor de risico's. Langsrijdende treinen zorgen voor fikse trillingen en geluidshinder, nieuwe woningen en kantoren moeten daartegen worden beschermd. Dat kan onder meer door geveerde funderingspalen te gebruiken. Ook dienen er minimumnormen te komen voor hoever van de rails fundering de grond in mag.

Quote Door boven het spoor te bouwen kun je een nieuwe stadswijk realiseren en de opbrengst voor stations­ver­nieu­wing gebruiken NS-woordvoerder Erik Kroeze

Treintrillingshinder