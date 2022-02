NS ziet agressie toenemen en wil meer bevoegdheden voor personeel

Vorig jaar zijn door de NS 744 incidenten met agressie gerapporteerd. In 2020 waren dat er 661 en in het coronavrije jaar daarvoor 678. NS heeft zo’n 700 medewerkers bij Veiligheid & Service in dienst die ook een boa-bevoegdheid hebben. Die kwamen in totaal in 2021 ruim 3 miljoen keer in actie. Dat is volgens de NS fors meer dan de 2,5 miljoen van een jaar eerder.