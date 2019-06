NS zoekt jongen die trein onderplast: 'Onbegrijpelijk dat je dit doet’

De NS is een zoektocht gestart naar een jongeman die een trein onder heeft geplast. Van de actie verschenen vandaag beelden online op filmpjeswebsite Dumpert. In een tweet van de spoorwegen is een screenshot opgenomen, waarin de jongen vol in beeld is.

,,Zou u zo vriendelijk willen zijn ons te helpen deze “jongeheer” te vinden?", schrijft de NS. ,,We bieden hem bij @NS_online op de #DagvandeSchoonmaker namelijk graag een meeloopstage van 200 uur aan.”

In het filmpje zegt de jongen: ,,We gaan even lekker over deze stoel heen pissen. Deze stoel is echt kankergay.” Op de achtergrond is gelach te horen, en iemand die zegt: ,,Dit kan echt niet!” Onduidelijk is waar en wanneer het incident precies plaatsvond.

Compliment

Een woordvoerder van NS licht de opmerkelijke actie toe. ,,We vinden het onbegrijpelijk dat iemand dit doet. Zeker op een dag als vandaag (het is de dag van de Schoonmaker, red.) willen we laten zien dat we voor onze collega's opkomen. Gisteren hebben we de reizigers nota bene nog gevraagd om de schoonmakers een compliment te geven voor hun harde werk.”