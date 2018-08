Nsimire (14) in goede gezondheid gevonden

Nsimire werd gevonden nadat de politie Den Haag een 'hele concrete' tip had ontvangen, meldt een politiewoordvoerder. Agenten namen haar meteen mee naar het politiebureau. Een team specialisten bekijkt momenteel hoe het met haar gaat en wat het meisje op dit moment nodig heeft. Haar familie is inmiddels op de hoogte gesteld en wordt begeleid door familierechercheurs van de Haagse politie-eenheid. De politie geeft aan de zaak verder te onderzoeken en houdt verdere details over de omstandigheden waaronder Nsimire is gevonden voorlopig voor zich.

Nsimire was al sinds 27 juli vermist en werd een dag later voor het laatst in levende lijve gezien. Vrijwilligers gingen kort na haar verdwijning op zoek naar het meisje in het Zuiderpark. Ook deelden ze flyers uit in Rotterdam, Amsterdam en andere steden verspreid over het land.



De politie besloot vorige week nog nieuwe informatie te delen in het onderzoek, waaronder een tijdlijn, gegevens over waar haar telefoon het laatst gespot was en waar ze voor het laatst had ingecheckt met haar ov-chipkaart.